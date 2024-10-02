برنت يقترب من الـ75 دولارًا.. والمستثمرون "يبيعون كل شيء" ويشترون سندات دولار

وهبطت أغلب أسواق الأسهم الآسيوية، فيما تهافت المستثمرون على الأصول الأكثر أمانا، وتداول الدولار كملاذ آمن قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.5% إلى 74.66 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها التي بلغت 2.5% منذ الثلاثاء، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.7% إلى 71 دولار للبرميل، بعد صعودها 2.4% يوم الثلاثاء.وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي: "يبدو أن التكهنات بشأن ضربة إسرائيلية لحقول النفط الإيرانية غير محتملة، لأن مثل هذه الخطوة من المرجح أن تدفع أسعار النفط نحو 80 دولاراً، وهو ما قد يثير استياء حلفاء إسرائيل، الذين يحققون خطوات واسعة ضد التضخم".وأضاف "بدلاً من ذلك، فإن الضربات الإسرائيلية الاستراتيجية على مصانع الأسلحة الحيوية والأهداف العسكرية هي الأكثر احتمالاً".