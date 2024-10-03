أسعار الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية اليوم

ارتفعت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 153500 دينار مقابل كل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية البلاد.