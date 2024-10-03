البنك المركزي: الية التحويلات المالية الجديدة الى تركيا تتم بعملة اليورو

وقال للبنك المركزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل محافظ علي محسن العلاق سفير جمهورية تركيا في أنيل بورا إينان مع وفد من ممثلي المصارف التركية العاملة في العراق".وأضاف: "يأتي اللقاء تزامناً مع انطلاق التحويلات المالية إلى تركيا، وفقاً لآلية جديدة تتمّ بعملة اليورو وتنفَّذ داخل تركيا عبر مصارفها، وهذه الآلية، التي تطبق لأول مرة، من شأنها تبسيط عمليات تغطية التجارة بانسيابية وسرعة عاليتين".واشار البيان الى انه "تناول الحاضرون سبل توفير متطلبات الآلية الجديدة؛ من أجل إنجاحها واستيعاب العدد الكبير لحوالات التجار وقطاع الأعمال".وأبدى ممثلو المصارف بحسب البيان "استعدادهم لتطبيق الآلية الجديدة وتوفير المتطلبات التنظيمية والرقابية بالتنسيق مع شركة التدقيق الدولية، كما بينوا جهودهم في إطار توسيع قنواتهم مع المصارف المراسلة المعتمدة".وقد أثنى السفير على "جهود البنك المركزي في إدارة عملية التحول في التحويل الخارجي، والإجراءات التي يتخذها البنك لتنظيم وتسهيل عمليات التحول"، مشيداً بلقائه مع محافظ والتنسيق المتواصل والمباشر بين إدارة البنك المركزي والمصارف المجازة".