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مالية البرلمان تبين لـ"السومرية نيوز" قانونية فرض الضرائب على المواطنين وتوجه رسالة
اقتصاد
2024-10-04 | 06:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,535 مشاهدة
السومرية نيوز
– اقتصاد
كشف عضو
اللجنة المالية
مصطفى الكرعاوي، اليوم الجمعة، قانونية
الضرائب
التي تفرضها الحكومة على المواطنين والموظفين، فيما أشار الى انه يجب ان تبدأ الحكومة بضرائب البضائع على التجار وعلى الشركات.
وقال الكرعاوي في حديث للسومرية نيوز، إن "باب
الضرائب
يعتبر من الأبواب الدعم للإيرادات غير النفطية المهمة التي يجب ان تعمل عليها الحكومة"، مبينا انه "يجب ان تبدأ الحكومة بضرائب البضائع على التجار وعلى الشركات لا ان تبدأ بالمواطن الفقير والموظف الذي يطالب بتعديل سلم الرواتب وزيادة في تخصصاته في ظل ارتفاع أسعار الدولار".
واعتبر "الضرائب خطوة جيدة"، لافتا الى "ضرورة وجود دعم واهتمام بالضرائب بالشكل مباشر ولكن يجب ان تحدد الفئات المشمولة بفرض
الضرائب
عليها لتجنب السخط الجماهيري والثقال على كاهل المواطن بشكل أكبر".
وأضاف: "نتمنى ان تكون هناك خطة واضحة من الحكومة وبرنامج بزيادة
الضرائب
من خلال قطاعات التي تعتبر من أصحاب الرؤوس الأموال العالية لتجنب التأثير على المواطن البسيط".
وبشأن قانونية الضرائب، أوضح الكرعاوي، ان "قانون
الضرائب
موجود لكن الكثير من بنوده غير مطبقة وهناك نصوص في الموازنة اشارت الى ممكن جباية ضرائب الموظفين او من المواطنين او من الشركات"، مشددا: "يجب ان تكون هناك أولويات في جباية هذه
الضرائب
والاهم ان يكون هناك دعم لقطاع الضريبة بشكل حقيقي على الا يكون المتضرر منها المواطن".
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