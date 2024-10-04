وقال الكرعاوي في حديث للسومرية نيوز، إن "باب يعتبر من الأبواب الدعم للإيرادات غير النفطية المهمة التي يجب ان تعمل عليها الحكومة"، مبينا انه "يجب ان تبدأ الحكومة بضرائب البضائع على التجار وعلى الشركات لا ان تبدأ بالمواطن الفقير والموظف الذي يطالب بتعديل سلم الرواتب وزيادة في تخصصاته في ظل ارتفاع أسعار الدولار".واعتبر "الضرائب خطوة جيدة"، لافتا الى "ضرورة وجود دعم واهتمام بالضرائب بالشكل مباشر ولكن يجب ان تحدد الفئات المشمولة بفرض عليها لتجنب السخط الجماهيري والثقال على كاهل المواطن بشكل أكبر".وأضاف: "نتمنى ان تكون هناك خطة واضحة من الحكومة وبرنامج بزيادة من خلال قطاعات التي تعتبر من أصحاب الرؤوس الأموال العالية لتجنب التأثير على المواطن البسيط".وبشأن قانونية الضرائب، أوضح الكرعاوي، ان "قانون موجود لكن الكثير من بنوده غير مطبقة وهناك نصوص في الموازنة اشارت الى ممكن جباية ضرائب الموظفين او من المواطنين او من الشركات"، مشددا: "يجب ان تكون هناك أولويات في جباية هذه والاهم ان يكون هناك دعم لقطاع الضريبة بشكل حقيقي على الا يكون المتضرر منها المواطن".