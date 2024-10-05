أسعار النفط العراقي في أعلى مستوى منذ 30 آب

وسجل خام المتوسط 75.4 دولار للبرميل، في اعلى مستوى مسجل منذ 30 اب الذي بلغ السعر حينها 77.6 دولار للبرميل قبل ان يستمر بالهبوط او التذبذب.ومنذ 1 أكتوبر الجاري ارتفعت أسعار خام المتوسط بنسبة 4.5%.اما خام الثقيل، فاغلق على 72.4 دولار للبرميل، وهو اعلى مستوى مسجل منذ 30 اب أيضا، والذي بلغ حينها 74.66 دولار للبرميل.