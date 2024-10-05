قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق

وانخفضت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153250 دينارًا مقابل كل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في شهدت انخفاضًا، حيث بلغ سعر البيع 154250 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 152250 دينارًا لكل 100 دولار.وكان الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية البلاد.