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قفز بنحو 3 بالمئة.. النفط يرتفع عالميا ويتخطى الـ80 دولارا للبرميل

اقتصاد

2024-10-08 | 02:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قفز بنحو 3 بالمئة.. النفط يرتفع عالميا ويتخطى الـ80 دولارا للبرميل
382 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد
قفزت أسعار النفط، أكثر من ثلاثة في المئة عند التسوية، مع تجاوز خام برنت 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ آب الماضي، فيما دفع تزايد مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، المستثمرين إلى العدول عن رهانهم على انخفاض أسعار الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.88 دولار،، أو 3.7 بالمئة إلى 80.93 دولار للبرميل عند التسوية.
 
وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.76 دولار، أو 3.7 بالمئة إلى 77.14 دولار.
 
وقفز برنت الأسبوع الماضي أكثر من ثمانية في المئة، بينما تقدم خام غرب تكساس أكثر من تسعة في المئة على أساس أسبوعي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام، بعد أن أثار هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل في الأول من أكتوبر، مخاوف من أن ترد تل أبيب باستهداف البنية التحتية النفطية في إيران.
 
وقال رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس أندرو ليبو، إن "أسعار النفط قد ترتفع بمقدار ثلاثة إلى خمسة دولارات أخرى للبرميل إذا أقدمت إسرائيل على ذلك"، في إشارة إلى شن هجوم إسرائيلي على إيران.
 
وأصابت صواريخ أطلقتها جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، في وقت مبكر من الاثنين.
 
وفي الوقت ذاته، بدت إسرائيل مستعدة لتوسيع نطاق التوغلات البرية في جنوب لبنان، في الذكرى الأولى لحرب غزة، التي اتسع منها نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
 
ومن المقرر أن تبدأ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا وكازاخستان، في زيادة الإنتاج اعتبارا من كانون الأول المقبل، بعد خفض الإنتاج في السنوات القليلة الماضية لدعم الأسعار بسبب ضعف الطلب العالمي.

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