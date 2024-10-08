محافظ البنك المركزي يترأس الاجتماع الأول للإقراض المصرفي

وقال البنك في بيان ورد لـ نيوز، إن "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق ترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية العليا للاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق والمشكَّلة بموجب الأمر الديواني رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٤، وبحضور وكلاء الوزارات والمنظمات والجهات المعنية".وأضاف البنك، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث أهمية دور القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية والخاصة والتعريف بدورهم في تنفيذ هذه الاستراتيجية وتنفيذ المحاور الرئيسية والأهداف الفرعية للاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي".وأكد المحافظ بحسب البيان، على أن "الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي تهدف إلى تنشيط وتحفيز الاقتصاد العراقي فضلاً عن تحقيق النمو في جميع المجالات والتي ستسهم بها هذه الاستراتيجية من خلال تأسيس وتوسيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".وشدد المحافظ على "أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة في إنجاح هذه المهمة، التي تُعدُّ ذات أولوية على المستوى الوطني في توفير فرص العمل للشباب واستثمار طاقاتهم وقدراتهم وبما يحقق نمواً اقتصادياً في القطاعات الاقتصادية".يشار إلى أن البنك المركزي العراقي أطلق في 25 آيار 2024، الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق للأعوام 2024-2029.