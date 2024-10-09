وكالة دولية للتصنيف الائتماني تصدر تحذيرا يخص المنطقة

حذرت "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني، الأربعاء، من اتساع رقعة الصراع في الأوسط وتأثيره على التصنيفات السيادية.

وقالت الوكالة، إن "اتساع رقعة الصراع في الأوسط تشكل خطرا على التصنيفات السيادية في المنطقة".

وأوضحت أن "التصعيد في صراع إسرائيل مع المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وحزب الله يدفعها للاعتقاد بأنه سيستمر إلى 2025".



كما ذكرت الوكالة أيضا أن "تكثيف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله زادت احتمال حدوث دائرة من ردود الفعل المدمرة بين إسرائيل وإيران".