بعد غياب وزير النفط.. اطلاق حصص من زيت الوقود لمعامل "مشكوك بها" (وثيقة)

وبحسب وثيقة حصلت عليها نيوز، فإن مدير هيأة التجهيز وجه منافذ التوزيع باطلاق 25% من حصص زيت الوقود المقطوعة وغير المجهزة الى معامل الاسفلت المؤكسد للاشهر السابقة، وبتوجيه من وكيل الوزارة لشؤون التوزيع.وجاء هذا التوجيه في 8 أكتوبر الجاري، أي بالتزامن مع معلومات عن تكليف وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي بإدارة وزارة النفط بدلا عن حيان عبد الغني الذي يقضي فترة استشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية.وجاء اطلاق هذه الكميات تحت مبرر "امتلاء المصافي بزيت الوقود وتراكمها مما يؤدي الى مخاوف من توقف المصافي"، هذا يعني ان اطلاق الكميات الى معامل الاسفلت المؤكسد والتي لم يتم تجهيزها طوال الأشهر السابقة، يعني انها كانت متوقفة لاسباب ومخالفات ارتكبتها هذه المعامل، واطلاق الكميات سيتم رغم عدم تصحيح هذه المخالفات، بل سيتم الاطلاق فقط بسبب ظرف استثنائي المتمثل بتراكم الوقود.ويقود هذا الى مخاوف من استخدام هذه الكميات في المخالفات التي كانت سببا في إيقاف حصص هذه المعامل، وعلى رأسها التهريب، حيث ان قرارا صدر من الحكومة في شهر اب الماضي، فرض تقييدا على تجهيز زيت الوقود الى المعامل ورفع سعره، بسبب استخدامه من قبل معامل غير منتجة أساسا، وتقوم بشراء زيت الوقود من الدولة بسعر مدعوم وتبيعه في السوق السوداء او تقوم بتهريبه وبيعه خارج البلاد بأسعار مضاعفة، ما يؤدي هذا القرار الى مخاوف من استفادة هذه المعامل من تهريب الحصص التي اطلقت بهذا القرار الجديد.