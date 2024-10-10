تفاصيل اجتماع اتحاد الغرف التجارية العراقية مع حكومة اقليم كردستان

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان أوميد صباح في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اتحاد غرف التجارة عبد الرزاق الزهيري، حضره مراسل ان "هذا الاجتماع جزء من اجتماعات حكومة الإقليم ويأتي ضمن جهود حكومة الاقليم لبناء أفضل علاقة بين اربيل وبغداد"، لافتا الى ان "الاجتماع حقق نجاحًا كبيرًا وأسفر عن نتائج مثمرة، وتم التطرق الى العلاقة التجارية بين الجانبين".واضاف، "عقدنا سابقا اجتماعا مع المجلس الوزاري الاقتصادي وعقبه اجتماع آخر لوفد إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية"، مؤكدا، "اتفقنا على عقد اجتماع آخر في مجلس الوزارة بإقليم كردستان".بينما رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري ذكر في المؤتمر، ان "حكومة المركز لديها تجاوب خاص مع قطاع التجارة في الإقليم".يشار الى ان الاجتماع تضمن مشاركة 19 من رؤساء الغرف التجارية العراقية.