منذ إطلاق منصة البنك المركزي.. المصرف العراقي للتجارة يعلن تحويل 40000 حوالة

وقال المصرف في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم تحويل أكثر من 40000 حوالة متنوعة لشركات وأفراد منذ إطلاق منصة البنك المركزي العراقي والغاية اليوم الـ 10 من تشرين الاول 2024".وأضاف أنه "يتم تحويل 250 حوالة يوميا من المصرف العراقي إلى الجهات المعنية وشملت الحوالات التجارية والصناعية، وحتى الدراسية".