مساهمة كردية مع بغداد في أوبك.. الإقليم يخفض انتاجه الى النصف

وقالت بلومبيرغ، ان كردستان العراق خفض إنتاجه النفطي بمقدار النصف بناء على طلب بغداد، حيث قال كمال محمد صالح وزير الكهرباء القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم في إسطنبول يوم الخميس إن كردستان تضخ 140 ألف برميل يوميا منذ الثاني من سبتمبر أيلول.ووفقًا لذلك، فهذا يعني ان إقليم كردستان كان ينتج بين 280 الى 300 الف برميل يوميًا، وانه قام بتخفيض حوالي 140 الف برميل يوميًا، وهو رقم يتجاوز اساساً خطة التعويض التي قدمها العراق لاوبك والبالغة بين 90 و120 الف برميل يوميًا تبدأ من أيلول الماضي وتنتهي في أيلول 2025.لكن مع ذلك، تقول بلومبيرغ انه بالرغم من اعلان بغداد خطط تعويض وفرض قيود على الإنتاج لكن البيانات تشير الى ان العراق لايزال يضخ اكثر من اللازم في الشهر الماضي.وخفض العراق انتاجه من 4.4 مليون برميل وهو الرقم المطلوب منه، الى 4 ملايين برميل يوميًا بسبب تخفيض طوعي لمرتين بواقع 200 الف برميل يوميًا عن كل مرة خفض فيها طوعيا، لكن بسبب تجاوزه الرقم المحدد له، قدم خطة تعويضية لتقليل انتاجه من 4 الى 3.9 مليون برميل يوميا من أيلول الماضي وحتى نهاية العام القادم.