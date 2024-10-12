بالأرقام.. أسعار البنزين المحسن عالمياً.. ما هو موقع العراق؟

نيوز – اقتصاد

كشف موقع مختص بأسعار الوقود والطاقة الكهربائية، بأن في المرتبة 19 من بين دول العالم، والسابع عربياً بأرخص اسعار البنزين.

وقال الموقع في تقريره لشهر تشرين الجاري، الذي اطلعت عليه نيوز، ان "ترتيب جاء من بين 169 مدرجة بالجدول حيث بلغ سعر البنزين فيه 0.649 سنتا للتر الواحد من البنزين، في حين جاء بالمرتبة الثامنة عربياً بعد كل من: عُمان والسعودية وقطر والبحرين والجزائر والكويت ومصر".

وبين ان "الاردن تذيلت بأعلى الأسعار حيث بلغ سعر لتر البنزين فيها 1.587 دولار".

واشار التقرير الى ان "ايران جاءت بالمرتبة الاولى عالميا بأرخص دول العالم للبنزين بسعر بلغ 0.029 سنتا للتر الواحد، تليها ليبيا بسعر 31 سنتا، ومن ثم جاءت ثالثا فنزويلا بسعر 35 سنتا".

كما نوه إلى أن "أغلى دول العالم بأسعار البنزين كان من هونغ كونغ بسعر بلغ 3.314 دولار للتر الواحد، تليها موناكو بسعر 2.337 دولار، ومن ثم إيسلندا بسعر 2.273 دولار".

وأوضح التقرير أن "السعر المتوسط للتر البنزين عالمياً لشهر تشرين بلغ إلى 1.27 دولار للتر".