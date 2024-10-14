انخفاض جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق

وانخفضت اسعار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 152800 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار أمس الأحد التي سجلت 153100 دينار مقابل كل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153750 دينار، بينما بلغ الشراء 151750 دينارا لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف في استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية البلاد.