العراق يخفض كمية غازه المحروق ولكنه لا يزال ثالث اكبر البلدان بالحرق

ومع المساعي الحكومية لمشاريع جمع وإيقاف حرق الغاز، من المتوقع ان يتوقف حرق في بالكامل عام 2028.وانخفض حرق في من 17.9 مليار متر مكعب خلال 2022، الى 17.7 مليار متر مكعب خلال 2023، إلا أن ما زال في المركز الثالث عالميًا بين قائمة أكثر حرقًا للغاز بعد وإيران.ويبلغ حجم خسائر حرق المصاحب في 12 مليار دولار سنويًا وذلك محسوب وفق كميات المحروقة، وكميات المستوردة بسبب حرق الغاز، فيما بلغ اجمالي إنتاج 3.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، يحرق قرابة 1.3 مليار متر مكعب منها، ويستورد نفس الكمية من .