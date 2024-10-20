هل ارتفع ام انخفض الدولار مع الاغلاق مساء اليوم؟

نيوز – اقتصاد

ما تزال أسعار في البورصة المحلية تشهد تذبذبا في الاسواق بشكل شبه يومي من خلال ارتفاع او انخفاض أسعاره امام الدينار .

لكن اليوم، شهدت أسعار استقرارا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في لتسجل 152750 ديناراً مقابل 100 دولار. وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في 153750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151750 ديناراً مقابل 100 دولار.

