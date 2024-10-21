احداها المسافرون.. أسباب ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية؟

نيوز – اقتصاد

كشفت اللجنة المالية النيابية، أسباب ارتفاع في الأسواق المحلية.

وقال الكرعاوي لـ نيوز، ان "عدم انتظام التبادل التجاري بالدولار سبب الأساسي في عدم السيطرة على سعره بالأسواق"، مبينا ان "هناك مشاكل في نافذة بيع العملة وعدم السيطرة على الجمارك والمنافذ في مطابقة البضائع الداخلة والمبالغ المحولة عن طريق النافذة".

وأضاف "عندما يتم تحويل مبالغ لاستيراد بضاعة معينة لا يوجد هناك تدقيق وتقاطع بيانات لنوع المواد الداخلة وبالتالي تدخل مواد اقل من المبالغ التي تم تحويلها"، لافتا الى ان "هناك عدم سيطرة على بيع للمسافرين وعدم سيطرة البنك المركزي في توفير كل التزامات الدولار".