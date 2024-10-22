إليكم أسعار الدولار في البورصات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين 2024.

بغداد:

سعر البيع: 153500

سعر الشراء: 151500



أربيل:

سعر البيع: 152500

سعر الشراء: 152400



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.