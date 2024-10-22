توترات الشرق الأوسط تدفع أسعار النفط للارتفاع

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في كانون 68 سنتا أو 0.92 بالمئة إلى 74.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1033 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في تشرين الثاني 66 سنتا إلى 71.22 دولار للبرميل في اليوم الأخير للعقد كأقرب شهر استحقاق.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لكانون 70 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 70.74 دولار للبرميل.وصعدت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2 بالمئة عند التسوية أمس الاثنين، لتعوض بعض الانخفاض الذي شهدته الأسبوع الماضي بأكثر من 7 بالمئة، مع استمرار القتال في وقلق من الرد الإسرائيلي المتوقع على والذي قد يعطل إمدادات النفط.