تعرف على مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة اليوم

نيوز – اقتصاد



أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن مبيعاته من العملة الصعبة، إذ بلغت أكثر من 255 مليون دولار في تعاملات اليوم.

وأظهرت بيانات البنك، أن إجمالي السحوبات النقدية الداخلية بلغت 3,400,000 دولار، أما إجمالي مبالغ التحويلات إلى الخارج التي تشمل الحوالات والاعتمادات 252,166,587 دولاراً، في حين بلغ البيع الكلي 255,566,587 دولاراً.





