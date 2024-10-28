شركة عربية تستحوذ على 50 بالمئة من مشروع عراقي

نيوز – محلي

وقَّعت شركة للطاقة اتفاقية شراكة مع شركة توتال إنرجيز للدخول في مشروع للطاقة الشمسية كجزء من مشروع نمو المتكامل في .

وبموجب شروط الاتفاقية، التي تخضع للموافقات التنظيمية، ستستحوذ شركة « للطاقة» على حصة 50 في المائة في مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما ستحتفظ «توتال إنرجيز» بنسبة الـ50 في المائة المتبقية.

وسيتكون هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيكون أحد المشروعات في العالم، من مليوني لوحة شمسية ثنائية الوجه عالية الكفاءة مثبتة على أجهزة تتبع أحادية المحور، وسيكون قادراً عند اكتماله على توفير ما يصل إلى 1.25 غيغاواط (ذروة) من الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية لشبكة في منطقة في .

وسيتم تطوير المشروع على مراحل تبدأ العمل بين عامي 2025 و2027، وسيكون لديه القدرة على توفير لنحو 350 ألف منزل في منطقة .

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة للطاقة: يسعدني أن أنهي دخولنا في هذا المشروع المهم للغاية لقطاع الطاقة في العراق، ونتطلع إلى العمل مع شريكنا الاستراتيجي، (توتال إنرجيز)، لإنجاحه".

واضاف "نشكر الحكومة العراقية على ثقتها، و(توتال إنرجيز) على هذه الفرصة لدعم تطوير الطاقة الشمسية في العراق".

وأعلنت للطاقة في حزيران 2023 أنها دخلت في اتحاد لتنفيذ مشروع نمو المتكامل في العراق، بحصة مشاركة بنسبة 25 في المائة، إلى جانب توتال إنرجيز (45 في المائة) وشركة نفط العراقية (30 في المائة).

ويعد مشروع نمو المتكامل مشروعاً استراتيجياً رئيسياً يتضمن تصميم وبناء مرافق لتطوير الموارد الطبيعية في العراق، بالإضافة إلى استعادة كميات كبيرة من المحترق في جميع أنحاء منطقة لتزويد محطات توليد الطاقة.