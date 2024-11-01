العراق يعلن تخفيض 3.3 مليون برميل من انتاجه النفطي

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أنه "تماشياً مع التزام بقرارات منظمة أوبك والدول المتحالفة ضمن اتفاقية المشترك (DoC) المتعلقة بالتخفيض الطوعي للإنتاج النفطي"، مؤكداً ان قام بتخفيض انتاجه و تقليص صادراته النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، إلى جانب تقليل الاستهلاك المحلي".وأضاف البيان، أنه "سيستمر هذا التخفيض خلال الأشهر المقبلة لضمان بقاء الإنتاج ضمن الحدود المتفق عليها وتعويض الفائض المنتج في الأشهر الماضية"، منوهاً إلى أنه "يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية".