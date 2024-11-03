توترات المنطقة تضع بورصات الخليج على المحك

ونقل موقع أكسيوس عن أميركي ومسؤول إسرائيلي سابق القول إن الولايات حذرت من شن هجوم جديد على إسرائيل ومن أن واشنطن لن تكون قادرة على كبح إسرائيل إذا هاجمتها طهران مجددا.وارتفع المؤشر 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة أكوا باور 3.2 بالمئة.وكان من بين الرابحين الآخرين سهم إم.بي.سي الذي قفز 10 بالمئة مسجلا الحد الأقصى اليومي بعد أن وقعت شركة الاستدامة القابضة اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة ستقوم بموجبها ببيع كامل حصتها في إم.بي.سي للصندوق.وفي قطر هبط المؤشر 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، بنك في الخليج، 0.5 بالمئة.وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة.وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم خلال مؤتمر صحفي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن المراجعة الرابعة لبرنامج الصندوق مع مصر ستبدأ يوم الثلاثاء.