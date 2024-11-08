ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد قرار خفض أسعار الفائدة

سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 2708.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، ورغم ذلك، سجل انخفاضًا يقارب 1% منذ بداية الأسبوع.كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات بنسبة 0.4% لتصل إلى 2716.4 دولار، بحسب بيانات رويترز.وفي ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر ليومين، قام البنك المركزي الأميركي بخفض سعر الفائدة لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 4.50% و4.75%.أسعار الذهب الآنشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، مستعيدةً خسائرها التي لحقت بها عقب فوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية. وتُعدّ أسعار الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي وتميل للارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة.العملات النفيسة الأخرىفيما يخص المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 31.98 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 1000.35 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1024.40 دولار.أسعار سبائك الذهب اليوم:-سبيكة 1 جرام: 4325 جنيهًا (بدون مصنعية).-سبيكة 2.5 جرام: 10،812 جنيهًا.-سبيكة 5 جرامات: 21،625 جنيهًا.-سبيكة 10 جرامات: 43،250 جنيهًا.-سبيكة 20 جرامًا: 86،500 جنيهًا.-سبيكة 50 جرامًا: 216،250 جنيهًا.-سبيكة 100 جرام: 432،500 جنيهًا.أونصة ذهب (31.1 جرام): 134،507 جنيهًا.سعر المصنعية في مصر: تختلف أسعار المصنعية من محل لآخر، حيث تتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا للجرام، بحسب نوع العيار والمحل والمنطقة. في حال إضافة المصنعية على سعر الذهب عيار 21، قد تتراوح التكلفة الإضافية من 100 إلى 150 جنيهًا للجرام.