انخفاض بعد افتتاح مرتفع.. قائمة بأسعار النفط العالمية والعراقية

واغلق خام قبل ساعات على 73.8 دولار للبرميل بعد ان افتتح على 75.1 دولار للبرميل، اما خام غرب اغلق على 70.3 بعد ان افتتح على 71.8 دولار للبرميل.اما خام المتوسط اغلق على 72.8 دولار للبرميل، بعد ان افتتح على 73 دولارا للبرميل، وخام الثقيل اغلق على 69.7 بعد ان كان 69.8 دولار للبرميل.