هل هناك علاقة بين "الاندومي" وتهريب الدولار في العراق؟

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها نيوز انه حسب بيانات العامة للكمارك استورد في عام 2023 من المنافذ الحدودية كافة عدا نحو 64.185 الف طن من مادة الاندومي بقيمة 17.7 مليون دولار او 23.6 مليار دينار وهو اعلى بنسبة 18% عن عام 2022.ومن الممكن ان يرتفع الرقم الى أكثر من 50 مليون دولار سنويا لان ثلثي استيرادات لا تسجل في العامة للكمارك وانما تمر من خلال منافذ والمنافذ غير الشرعية، بحسب المرسومي.وأضاف، "ويبدو ان فواتير استيراد الاندومي كبيرة جدا وأكبر بكثير من هذا الرقم مما استغراب البنك الفدرالي الأمريكي وتساءل فيما إذا كانت هذه الاستيرادات حقيقية وتعبر عن حب للاندومي ام انها وسيلة لتهريب الى الخارج؟".