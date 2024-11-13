رئيس المصرف العراقي للتجارة يكشف للسومرية نسبة فوائد القروض

وذكر الحمداني في حديث للسومرية نيوز ان "بدأنا نرسم سياسة جديدة في المصرف وهدف المصرف بناء رجال اعمال وتوفير فرص عمل، لافتا الى ان لدعم البيئة النظيفة نسبة الفائدة لشراء السيارات الكهربائية 5%، أما بالنسبة القروض الصناعية والزراعية فائدتها 5%؜ ايضاً، والمشاريع الخدمية 6%؜ والمشاريع التجارية 8%، بينما قروض رجال الاعمال اكتملت مراحلها الأخيرة".وأضاف، "أنشأنا مركز ايداع في المنصور واخر سيكون في الكرادة لتقليل الزخم، ومن المفروض يكون لدينا ليس اقل من مئة فرع بسبب كثرة الزبائن"، مبينا، "واحدة من التي نعاني منها هو مغادرة عملتنا الوطنية، كما ليس لدينا ايداعات في الدولار".وتابع ان وصلت مرحلة غير قادرة على التعيين، موضحا ان هناك قرارات حكومية سوف تدعم الصناعة وتحدث تغيير جذري. وبين ان قانون الاستثمار غطى فقد ضمان المشيدات.