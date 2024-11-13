تحذيرات من هبوط حاد في أسعار النفط

ويرى المحللون في شركة الأبحاث "أويل برايس إنفورميشن سيرفيس" (Oil Price Information Service) أن "سعر برميل الذهب الأسود قد تنخفض إلى 30 - 40 دولارا للبرميل".ورغم التقديرات المتشائمة يتوقع محللو أن تختار مجموعة "أوبك+" التخلي عن تخفيضات إنتاج النفط بشكل تدريجي في العام 2025، بدلا من التخلي الفوري عن التخفيضات.وأشاروا إلى وجود مخاوف حول أسعار النفط الخام في العام المقبل 2025 عما كان في السنوات السابقة.وتشهد أسعار النفط في الوقت الحالي تراجعا بسبب مخاوف من ضعف الاقتصاد وتراجع الطلب على الخام في الصين، ويتم تداول برميل النفط اليوم عند مستوى 72 دولارا للبرميل.واعتبارا من الربع من العام 2024، تنفذ 8 دول من "أوبك+"، بما في ذلك والسعودية، تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، وكان من المخطط أن تتخلى هذه عن التخفيضات انطلاقا من أكتوبر 2024، لكنه تقرر تأجيل هذه الخطوة لمدة شهرين، حتى ديسمبر المقبل.