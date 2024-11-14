ارتفاع طفيف بأسعار الدولار أمام الدينار في البورصات العراقية

بغداد:سعر البيع: 151,500سعر الشراء: 149,500أربيل:سعر البيع: 150,400سعر الشراء: 150,300وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.