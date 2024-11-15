النفط يتراجع وسط مخاوف من التوجه لخسارة أسبوعية

نيوز – اقتصاد

تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر من تعاملات اليوم الجمعة، ومحت المخاوف من وجود فائض في المعروض أثر انخفاض حاد في مخزونات الوقود الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام 30 سنتا أو 0.41 بالمئة إلى 72.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 68.45 دولار. ويتجه خام للتراجع بواقع 2.2 بالمئة خلال الأسبوع فيما يتجه خام غرب الوسيط لهبوط بنسبة 2.7 بالمئة.

