أسعار النفط ترتفع بعد التصعيد الروسي الاوكراني.. وضعف الطلب الصيني يكبح جموحه

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
04:00 AM
الى
05:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن موافقة لبنان على مقترح وقف اطلاق النار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506699-638675040551015567.jpg
أسعار النفط ترتفع بعد التصعيد الروسي الاوكراني.. وضعف الطلب الصيني يكبح جموحه
اقتصاد
2024-11-18 | 00:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,008 مشاهدة
السومرية
نيوز-اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، عقب تصاعد القتال بين
روسيا
وأوكرانيا، لكن المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين
ثاني
أكبر
مستهلك في العالم وتوقعات بفائض عالمي من النفط أثرت على الأسواق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 71.33 دولار للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.20 دولار للبرميل، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمئة.
وشنت
روسيا
أكبر
غارة
جوية
على أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر يوم الأحد، مما تسبب في أضرار جسيمة في نظام الطاقة في أوكرانيا.
قال مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع على القرار يوم الأحد إن
إدارة
جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة
واشنطن
تجاه الصراع الأوكراني الروسي، بحسب رويترز.
ولم يصدر رد فعل فوري من الكرملين، الذي حذر من أنه سيعتبر أي تحرك لتخفيف القيود على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأميركية تصعيدا كبيرا.
وقال توني سيكامور، محلل أسواق آي جي: "إن سماح بايدن لأوكرانيا بضرب القوات الروسية حول كورسك بصواريخ بعيدة المدى ربما يؤدي إلى عودة المسعى الجيوسياسي إلى النفط، حيث يمثل تصعيدا للتوترات هناك، ردا على دخول القوات الكورية الشمالية إلى المعركة".
وقال سول كافونيك، محلل الطاقة في إم.إس.تي ماركي: "حتى الآن لم يكن هناك تأثير يذكر على صادرات النفط الروسية، ولكن إذا استهدفت أوكرانيا المزيد من البنية التحتية النفطية فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسواق النفط بشكل أكبر".
وفي روسيا، اضطرت ثلاث مصاف على الأقل إلى وقف المعالجة أو خفض الإنتاج بسبب الخسائر الفادحة وسط قيود التصدير وارتفاع أسعار الخام وارتفاع تكاليف الاقتراض، وفقا لخمسة مصادر في الصناعة.
انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% الأسبوع الماضي بسبب بيانات ضعيفة من الصين وبعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا في عام 2025 حتى إذا ظلت التخفيضات من أوبك+ قائمة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
النفط يفقد اكثر من 2% من أسعاره.. وخام تكساس في ادنى مستوى منذ اكثر من عام
00:22 | 2024-11-16
النفط يتراجع وسط مخاوف من التوجه لخسارة أسبوعية
00:54 | 2024-11-15
انخفاض أسعار النفط العالمية.. وخامات العراق بأدنى مستوى منذ بداية نوفمبر
01:11 | 2024-11-14
تحذيرات من هبوط حاد في أسعار النفط
07:32 | 2024-11-13
اسعار النفط
خام برنت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ايلون ماسك يتوعد بـ"تدمير" هؤلاء
دوليات
39.24%
07:59 | 2024-11-16
ايلون ماسك يتوعد بـ"تدمير" هؤلاء
07:59 | 2024-11-16
قرارات "مهمة" من كاساس بعد التعادل المخيب للآمال أمام الأردن
رياضة
24.99%
05:30 | 2024-11-17
قرارات "مهمة" من كاساس بعد التعادل المخيب للآمال أمام الأردن
05:30 | 2024-11-17
موقف نجم "اسود الرافدين" من المشاركة أمام عُمان
رياضة
19.72%
05:05 | 2024-11-16
موقف نجم "اسود الرافدين" من المشاركة أمام عُمان
05:05 | 2024-11-16
رقم سلبي "صادم" للمنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 2026
رياضة
16.06%
03:30 | 2024-11-16
رقم سلبي "صادم" للمنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 2026
03:30 | 2024-11-16
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
من الأخير
حصر الانتخابات بيد الإطار - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-17
من الأخير
حصر الانتخابات بيد الإطار - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-17
العراق في دقيقة
17-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-17
العراق في دقيقة
17-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-17
Morning Live
التأخر في الإنجاب للتركيز على الحياة المهنية - حلقة ١٥٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-17
Morning Live
التأخر في الإنجاب للتركيز على الحياة المهنية - حلقة ١٥٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-17
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-17
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-17
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
من الأخير
حصر الانتخابات بيد الإطار - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-17
من الأخير
حصر الانتخابات بيد الإطار - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-17
العراق في دقيقة
17-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-17
العراق في دقيقة
17-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-17
Morning Live
التأخر في الإنجاب للتركيز على الحياة المهنية - حلقة ١٥٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-17
Morning Live
التأخر في الإنجاب للتركيز على الحياة المهنية - حلقة ١٥٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-17
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-17
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-17
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
اخترنا لك
بيانات اقتصادية أميركية تطيح بأسهم الخليج
10:28 | 2024-11-17
المصرف العراقي للتجارة يفتتح مكتباً داخل مبنى شركة "سومو" النفطية
09:38 | 2024-11-17
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
08:51 | 2024-11-17
إيران "تشكو العوائق المصرفية".. وتحدد شروطا ستزيد تجارتها مع العراق لـ20 مليار دولار
05:31 | 2024-11-17
أسعار صرف الدولار أمام الدينار في البورصات العراقية
03:03 | 2024-11-17
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
01:30 | 2024-11-17
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.