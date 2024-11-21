مخاوف حرب أوكرانيا ترفع النفط والمخزونات الامريكية توقفه

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.97 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.23 بالمئة إلى 68.91 دولار.وأطلقت أوكرانيا مجموعة من صواريخ كروز البريطانية من طراز ستورم شادو على روسيا يوم الأربعاء، وهو أحدث سلاح جديد سُمح لها باستخدامه ضد أهداف روسية بعد يوم من إطلاقها صواريخ ATACMS الأمريكية.قالت موسكو إن استخدام الأسلحة لضرب الأراضي الروسية البعيدة عن الحدود من شأنه أن يشكل تصعيداً كبيراً في الصراع، وتقول كييف إنها تحتاج إلى القدرة على الدفاع عن نفسها بضرب القواعد الخلفية الروسية المستخدمة لدعم غزو موسكو، الذي دخل يومه الألف هذا الأسبوع.وقال محللون في بنك آي إن جي في مذكرة "بالنسبة للنفط، فإن الخطر يكمن في استهداف أوكرانيا للبنية التحتية الروسية للطاقة، في حين يتمثل الخطر الآخر في عدم اليقين بشأن كيفية رد روسيا على هذه الهجمات"، بحسب رويترز.