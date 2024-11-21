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البتكوين تكسر حاجز الـ97 ألف دولار لأول مرة بتاريخها
اقتصاد
2024-11-21 | 01:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 مشاهدة
السومرية
نيوز-اقتصاد
سجلت عملة البتكوين الرقمية، اليوم الخميس، أعلى رقما بتاريخها، حيث تجاوزت عتبة الـ97 ألف دولار للمرة الأولى على الاطلاق.
وبلغ الارتفاع بنسبة 7.5% على أساس اسبوعي، و44% على أساس شهري، و171% على أساس سنوي.
وبحسب منصات اقتصادية مختصة، فإن ذلك جاء مدفوعا بالامال من
عودة
ترامب للبيت الأبيض والتوقّعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفّرة.
وبعد ان كان ترامب معارضا ومهاجما للعملات الرقمية في ولايته الأولى، الا ان موقفه تغير الان، متعهدا بجعل الولايات
المتحدة
العاصمة
العالمية للبتكوين والعملات الرقمية.
وتطرق ترامب خلال حملته الانتخابية إلى فكرة إقامة احتياطي وطني استراتيجي من البتكوين، وقد حظي خلال حملته بدعم
مجموعات
ناشطة في مجال العملات الرقمية.
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