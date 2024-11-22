تحذيرات بوتين من "صراع عالمي" يدفع أسعار النفط الى الامام

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 74.33 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 70.23 دولار للبرميل.وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي والذهب 2% اليوم الخميس، ومن المقرر أن تحد من مكاسبها التي تجاوزت 4% هذا الأسبوع، وهو أقوى أداء أسبوعي منذ أواخر سبتمبر/أيلول، مع تصعيد موسكو هجومها على أوكرانيا بعد أن سمحت الولايات وبريطانيا لكييف بضرب بأسلحتهما، بحسب رويترز.