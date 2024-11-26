الهند تبقي على اتفاقها لاستيراد النفط العراقي

وقال جين للصحفيين أن "من بين 21 مليون طن، هناك 12 مليون طن تقريبا ثابتة، وتسعة ملايين طن مشتريات اختيارية".وأضاف أن "مؤسسة النفط الهندية، مثل غيرها من شركات التكرير الهندية، تتطلع أيضا إلى تعزيز وارداتها من النفط الروسي".وتلبي ما بين 55 و57 بالمئة من احتياجاتها من النفط عبر صفقات سنوية مع كبار المنتجين.