لأول مرة منذ 2003.. الايرادات غير النفطية تحقق نموا كبيرا خلال 2024 (جداول)

ويقول في تدوينة تابعتها نيوز، ان مجمل الايرادات غير النفطية للدولة العراقية خلال هذه المدة بلغ 14 ترليون دينار مرتفعة عن نفس الفترة من 2023 التي كانت بحدود 4.7 ترليون دينار .وعلى الرغم من انخفاض قيمة الايرادات الناتجة عن الضرائب على الدخول والثروات بنسبة 17% الا ان ارتفاع الضرائب السلعية بنسبة 275% وارتفاع حصة الموازنة من ارباح القطاع العام بنسبة 243% ساهم بهذه الزيادة الكبيرة، وفقاً الذي أكد انه ولأول مرة منذ 2003 شكلت الايرادات غير النفطية ما نسبته 12% من مجمل الايرادات وانخفاض نسبة مساهمة الايرادات النفطية لتصل الى 88% من مجمل الإيرادات.ويضيف ان قيمة اجمالي الايرادات لغاية سبتمبر 2024 بلغت ما قيمته 114 ترليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة مع نفس الفترة من 2023 والتي كانت بقيمة 95.85 ترليون دينار .ويكشف ان تحسن الايرادات غير النفطية يعود لنتيجة الاصلاحات التي تمت على مستوى ملف الضرائب والجمارك بالإضافة الى تشجيع الشركات العامة الرابحة لزيادة مساهمتها بالإيرادات الحكومية ومن المتوقع ان تصل الايرادات غير النفطية في سنة 2024 الى حاجز الـ 18 ترليون دينار .وعلى الرغم من ارتفاع هذا الرقم الا انه ما زال بعيدا عن الرقم المخطط له في الموازنة والبالغ بحدود 28 ترليون دينار الا ان هذا التحسن في هذه الايرادات يعكس نجاح الاصلاحات التي تمت في مجال الجباية والعمل على زيادة الدفع عبر المنافذ الالكترونية، بحسب .