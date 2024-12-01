قائمة بأسعار الدولار أمام الدينار في البورصات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم السبت 1 كانون الأول/ 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 150,000

سعر الشراء: 149,000



أربيل:

سعر البيع 150,550

سعر الشراء: 150,100



البصرة:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 149,750



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 150,000سعر الشراء: 149,000أربيل:سعر البيع 150,550سعر الشراء: 150,100البصرة:سعر البيع: 150,500سعر الشراء: 149,750وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.