العراق بالمرتبة الثانية من بين مصدري النفط إلى أميركا

وقالت معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأحد (1 كانون 2024)، إن "العراق حلَّ في متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من بين ثماني دول رئيسية، حيث بلغت 5.657 ملايين برميل يومياً، منخفضة بمقدار مليون و80 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 6.737 ملايين برميل يومياً".وأضافت الإدارة، أن "صادرات النفطية لأميركا بلغت 277 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 40 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 237 ألف برميل يومياً".وأشارت إلى أن "أكبر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.081 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بمتوسط 267 ألف برميل يومياً، ثم بمتوسط 248 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بمتوسط 227 ألف برميل يومياً".ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من المكسيك بلغت 151 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل 146 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا بمعدل 142 ألف برميل يومياً، ومن الإكوادور بمعدل 118 ألف برميل يومياً".