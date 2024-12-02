أسعار صرف الدولار أمام الدينار في المحافظات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم الاثنين 2 كانون الأول/ ديسمبر 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 150,750

سعر الشراء: 150,100



أربيل:

سعر البيع 150,550

سعر الشراء: 150,200



البصرة:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,000



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 150,750سعر الشراء: 150,100أربيل:سعر البيع 150,550سعر الشراء: 150,200البصرة:سعر البيع: 150,500سعر الشراء: 150,000وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.