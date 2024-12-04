بانتظار قرار أوبك+.. ارتفاع اسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 73.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 0916 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 70.07 دولار.وحقق برنت أمس الثلاثاء مكسب له في أسبوعين حين ارتفع 2.5 بالمئة.وقالت بريانكا ساتشديفا، محللة في شركة (فيليب نوفا)، إن "أسعار النفط تلقت دعما من وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وجماعة حزب الله، وإعلان كوريا الجنوبية فرض الأحكام العرفية، وهجوم شنته قوات المعارضة في ينذر باجتذاب قوات من بلدان منتجة للنفط"، بحسب ما نقلته رويترز.وقالت إسرائيل، الثلاثاء، إنها ستعود إلى الحرب مع حزب الله إذا انهارت الهدنة بينهما، وستشن في هذه الحالة هجمات في عمق لبنان وستستهدف نفسها. وجاء التعليق غداة أكثر يوم يسقط فيه قتلى منذ أن اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.وأبلغت مصادر في الصناعة وكالة رويترز بأن "منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها فيما يُعرف بمجموعة أوبك+ من المرجح أن يمددوا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل عندما يجتمع الأعضاء غدا الخميس".ويهدف تحالف أوبك+ إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج تدريجيا خلال 2025.