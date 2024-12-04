أكبر صندوق في العالم يستبعد شركة إسرائيلية لهذا السبب

ووفق ما أعلن البنك المركزي النروجي، مساء الثلاثاء، فك الصندوق ارتباطه بمجموعة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، المتهمة بتقديم خدماتها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة، وهو أمر غير مشروع بموجب الدولي.وفي معرض تبريره، أشار مجلس المعايير الاخلاقية، وهو هيئة استشارية توجه استثمارات الصندوق، إلى أن "بيزك" تقول إنها تخدم الأراضي التي يسكنها الفلسطينيون في الضفة .لكنه أوضح أن "هذا لا يمكن أن يعوض عن ضلوع في تسهيل على المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، وبالتالي المساهمة في انتهاك الدولي، وذلك من خلال وجودها وتقديم الاتصال للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".كما سحب الصندوق استثماراته من مجموعة صناعة الصلب "إيفراز" التي تتخذ مقراً في لندن، وتسهم في الحرب الأوكرانية. على حد قوله.ونظرا إلى عدم تلقيه ردودا على استفساراته المتعددة، قال مجلس المعايير الأخلاقية إنه أوصى بنك النرويج باستبعاد من محفظة الصندوق.حتى 30 يونيو/حزيران، كان الصندوق يملك 0,76% من شركة بيزك، أي ما يعادل آنذاك نحو 23,7 مليون دولار، و0,96% من شركة إيفراز، أي 1,4 مليون دولار.وعادة ما يعلن بنك النرويج قراراته بسحب الاستثمارات بعد بيع أسهمه في الشركات المعنية.ويعد الصندوق الذي يستثمر في إيرادات البلاد من صادرات النفط والغاز مستثمر في العالم، إذ تمثّل حصصه في 8800 شركة 1,5 في المئة من الأسهم المتداولة في العالم.