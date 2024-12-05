مصر.. الدولار يسجل ارتفاعا تاريخيا

وفي اذار الماضي، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار، ليتحرك في نطاق محدود بين 47 و50 جنيها، وفقًا لآلية العرض والطلب.وخلال تعاملات اليوم، سجل سعر مقابل الجنيه أعلى مستوياته في 8 بنوك، على رأسها بنكي "أبوظبي الإسلامي" و"قناة السويس" والمصرف المتحد، ليبلغ نحو 49.96 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.جاءت هذه الزيادة بعد أن شهد سعر مقابل الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا أمس، حيث ارتفع بنحو 8 إلى 14 قرشًا، ليصل في معظم البنوك إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.وتأتي هذه الزيادة بعد ثبات طويل في سعر الدولار، وبالتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى مصر، لمراجعة البرنامج الذي تنفذه الحكومة بتمويل من الصندوق، وطالب المستثمرون ممثلي صندوق النقد بالحصول على تفاصيل بشأن ثبات سعر صرف الجنيه لفترات طويلة، رغم التزام السلطات بسعر صرف مرن.وشهد الجنيه حالة استقرار منذ حزيران الماضي، بمتوسط 48 جنيها مقابل الدولار، بينما كان هناك استثناء في اب، عندما تجاوز الـ 49 جنيها بشكل مؤقت.