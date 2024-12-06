لماذا لم يطالب العراق برفع حصته الانتاجية في اوبك بلس؟

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها نيوز، انه بسبب قيود اوبك بلس لن تزيد حصة الانتاجية من النفط الخام عن 4.1 مليون برميل يوميا في نهاية 2025 و4.2 مليون برميل يوميا في نهاية 2026، في حين تم رفع سقف إنتاج الإمارات بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، وستُنفَّذ هذه الزيادة تدريجيًا بدءًا من 2025 حتى نهاية أيلول 2026.ادناه مستويات انتاج النفط: