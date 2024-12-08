أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية اليوم

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم الاحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 151,500

سعر الشراء: 150,500



أربيل:

سعر البيع 151,500

سعر الشراء: 151,000



البصرة:

سعر البيع: 151,500

سعر الشراء: 150,250



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 151,500سعر الشراء: 150,500أربيل:سعر البيع 151,500سعر الشراء: 151,000البصرة:سعر البيع: 151,500سعر الشراء: 150,250وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.