بعد سقوط نظام الأسد.. ما مصير التبادل التجاري بين العراق وسوريا؟

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها نيوز ان التبادل التجاري بين وسوريا محدود جدا اذ لا تزيد صادرات الى المسجلة في العامة للكمارك العراقية عن 58 مليون دولار عام 2023 مقابل صادرات عراقية الى بقيمة 27 مليون دولار.وأضاف انه بعد التوقف المتوقع لصادرات النفط الخام الى سوريا، فمن الممكن ان يحل محل في تلبية احتياجات النفطية بما فيها النفط الأسود والكاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية خاصة، مشير الى ان انتاج النفط في قد تراجع من 383 الف برميل يوميا عام 2011 الى 40 الف برميل يوميا فقط عام 2023.