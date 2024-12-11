مؤشرات صينية ترفع معنويات وأسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 72.55 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 68.95 دولار.وقالت يوم الاثنين إنها ستتبنى سياسة نقدية "ميسرة بشكل مناسب " في عام 2025 في الوقت الذي تحاول فيه تحفيز اقتصادها من خلال أول تخفيف لموقفها في 14 عاما.ارتفعت واردات من النفط الخام على أساس سنوي للمرة الأولى في سبعة أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني ، بزيادة أكثر من 14% مقارنة بالعام السابق.