الخوف من تراجع المعروض يرفع اسعار النفط لأعلى مستوى

وبحلول الساعة 13:37 بتوقيت ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر شباط المقبل بنسبة 0.84% إلى 74.03 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب الوسيط" لشهر كانون الثاني بنسبة 0.89% أيضاً إلى 70.64 دولار للبرميل.ويأتي الأسود في ظل مخاوف الأسواق من تراجع معروض الخام بسبب العقوبات على روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم.