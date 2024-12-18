إليك أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم الاربعاء 18 كانون الأول/ 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 151,250

سعر الشراء: 150,750



أربيل:

سعر البيع 150,750

سعر الشراء: 150,250



البصرة:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,000



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد

بغداد:سعر البيع: 151,250سعر الشراء: 150,750أربيل:سعر البيع 150,750سعر الشراء: 150,250البصرة:سعر البيع: 150,500سعر الشراء: 150,000وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد