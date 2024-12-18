سقوط الأسد قد يوفر ربع مليون فرصة عمل للعراقيين.. هل ستخلو المطاعم من السوريين؟

ووفر التفرغ التام للسوريين الذين هاجروا بلادهم هربا من التجنيد العسكري الالزامي او صعوبة المعيشة، وكذلك اشتغالهم بمتوسط راتب شهري اقل نسبيا مما يطلبه العراقي، جعل العمال السوريين مفضلين جدا خصوصا لاصحاب المطاعم، واليوم مع تغير الحال في ووجود بوادر على ارتفاع سعر الليرة السورية وإمكانية رفع العقوبات عن سوريا، بدأ بالفعل العديد من السوريين بالعودة الى بلادهم.ومن بين 6 ملايين لاجئ حول العالم، هناك حوالي 350 الف منهم في العراق، وفي حال عادوا الى بلدهم الام، فهذا يعني ان اكثر من ربع مليون فرصة عمل في ستكون خالية وتحتاج لمن يشغلها من .ويوجد في بحسب التقديرات حوالي 3 ملايين عاطل عن العمل، ما يعني ان حوالي 10% من العاطلين من الممكن ان يجدوا فرصة عمل في حال السوريين الى بلادهم.